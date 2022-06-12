Fransa’da halk genel seçim için sandık başında

Fransa’da milletvekillerinin belirleneceği genel seçimlerinin ilk turu başladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ve sol kanattan Jean-Luc Melenchon liderliğindeki Nupes ittifakları yarışıyor.

Jean-Luc Melenchon. Fotoğraf: Reuters

Nisan ayındaki cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 3’üncü olan solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon’un girişimiyle, “tarihi adım” olarak nitelendirilen LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan “Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği” (Nupes) ittifakı kurulmuştu.

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, ulusal m

ecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi Fransa’nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00’da başladı, 18.00’de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00’a kadar oy kullanılabilecek.

AA’nın haberine göre, yurt dışı seçmenin halihazırda oy kullandığı seçimde, oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farlılık gösterecek.

6 bin 293 aday yarışıyor

Seçimde 6 bin 293 aday milletvekili olmak için yarışıyor.

İlk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlayabilecek.

Seçimlerin 19 Haziran’da düzenlenecek ikinci turuna, yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Nupes ittifakı, mecliste salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon’un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.