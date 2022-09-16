Fransa’da Futbol Federasyonu Başkanı Le Graet hakkında ‘cinsel taciz’ soruşturması

Fransa’da Futbol Federasyonu (FFF) Başkanı Noel Le Graet hakkındaki ‘cinsel taciz’ iddialarının ardından soruşturma başlatıldı.

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AA’nın Liberation gazetesinin haberinden aktardığına göre So Foot spor dergisinin, Le Graet’in federasyon bünyesindeki birçok çalışana SMS göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddialarını ortaya atmasından sonra Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera, inceleme başlatılması talimatını verdi.

Gelişmeler üzerine Bakan Oudea-Castera, FFF Başkanı Le Graet’i makamına çağırarak açıklama istedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Çok sayıda kadın istifa etmek zorunda kaldı

So Foot dergisi, 8 Eylül’de, 2011’den bu yana FFF başında olan 80 yaşındaki Le Graet’in FFF çalışanlarına cinsel içerikli SMS gönderdiğine ilişkin çok sayıda isimsiz şikayet mektubu alındığını ortaya atmıştı.

İddialara göre son yıllarda FFF bünyesindeki çok sayıda kadın ‘tacize uğramış hissettiği’ için istifa etti.

FFF ise ‘karalama yaptığı’ gerekçesiyle So Foot hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı.