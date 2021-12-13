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Yaramazlara biraz batar!

Fransa ‘tehlike arz eden’ 21 camiyi kapattı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede ‘aşırılıkçı belirti gösteren’ 21 caminin kapatıldığını açıkladı.

Darmanin, konuk olduğu Fransız LCI televizyonunda, son dönemde 99 caminin ‘aşırılıkçı şüphesiyle’ denetlendiğini söyledi.


Söz konusu camilerden 21’inin kapatıldığını, altısının kapatılma sürecinin devam ettiğini belirten Darmanin, bu adımların ‘ayrılıkçılık’ yasası temelinde atıldığını ifade etti.

Denetlenen 36 camiye yasalarla ters düşmediği için dokunmadıklarını belirten Darmanin, bunlardan bazılarının dışarıdan fon almayı durdurduğunu, bir caminin de aşırıcılıkla suçlanan imamın görevine son verdiğini aktardı.

Darmanin, camilere yönelik denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin yaklaştığı ülkede, Müslümanlara seslenen Darmanin, ülkede aşırıcılıkla bağlantılı ibadethanelerin az olduğunu, Fransa’daki Müslümanların geneliyle dertleri olmadığını söyledi.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 2 Ekim 2020’de ‘ayrılıkçılık’ yasası olarak açıkladığı ve gelen tepkiler üzerine ismini ‘Cumhuriyet Yasalarına Saygıyı Güçlendiren Prensipler’ olarak değiştirdiği tasarı, ağustosta kabul edilmişti. Yasada tarafsızlık ve cumhuriyet prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması gibi konular ele alınıyor.

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