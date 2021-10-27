Gerekçe radikal İslamcılık: Fransa’da yedi cami ve dernek daha kapatılıyor

Fransa’da bu yılın sonuna kadar yedi cami ve derneğin daha ‘radikal İslamcılığı savunduğu’ gerekçesiyle kapatılacağı bildirildi.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Allonnes kentindeki bir caminin radikal İslam’ı savunduğu gerekçesiyle altı aylığına kapatılması kararından memnun olduğunu aktardı.

Caminin yöneticilerinin banka hesaplarına da el konduğunu ifade eden Darmanin, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un göreve başlamasından bu yana 13 derneğin kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Darmanin, yıl sonuna kadar yedi cami ve derneğin daha ‘nefreti yaydığı’ ve ‘radikal İslamcılığı savunduğu’ gerekçesiyle kapatılacağını belirtti.

Ülkedeki 2 bin 500 camiden 92’sine yapılan denetlemelerin sonucunda 21’inin kapatıldığını ifade eden Darmanin, Eylül 2020’den bu yana 36 bin yabancının, kamu düzenini tehdit ettiği gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edildiğini kaydetti.

Fransa’da bugüne kadar Müslümanlara ait birçok dernek çeşitli gerekçelerle feshedilmişti.

Paris yönetiminin bu uygulamaları dayandırdığı, ağustosta kabul edilen ‘ayrılıkçı’ yasasında kamu hizmetinde tarafsızlık ve cumhuriyet prensiplerine uygunluk, çok eşlilik ve zorla evlendirme, uzaktan eğitimin kısıtlanması, özel okulların durumunun gözden geçirilmesi, derneklerin hem faaliyet hem finansal anlamda denetlenebilir olması gibi konular ele alınıyor.