Fransa’nın Gazze’ye ek 600 ton yardım göndereceği bildirildi.
Fransa’da 9 Kasım’da düzenlenen Gazze için Uluslararası İnsani Konferans’ta alınan kararların takibine ilişkin bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya dair Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama paylaştı. AA’nın aktardığına göre Gazzelilerin salgın hastalık ve açlık riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Gazze’de ilaç, su, gıda ve tıbbi bakıma erişimde sorunlar olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, Gazze Şeridi’ne yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılması gerektiği belirtildi.
Gazze’de faaliyet gösteren Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) için ek 2 milyon avro tesis edileceği belirtilen açıklamada, Fransa’nın deniz yoluyla Gazze’ye ek 600 ton insani yardım göndereceği kaydedildi.