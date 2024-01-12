Fransa başbakanının eski partneri dışişleri bakanı oldu

Fransa Başbakanı Gabriel Attal’ın eski partneri Stéphane Séjourné dışişleri bakanlığına atandı.

Gabriel Attal. Fotoğraf: Le Parisien

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne’nin istifasının ardından cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 34 yaşındaki Eğitim Bakanı Gabriel Attal’ı başbakan olarak atamıştı. Böylelikle Attal ülkenin en genç ve ilk eşcinsel başbakanı oldu.

Attal’ın yeni kabinesi de duyuruldu. Başbakanın eski partneri Stéphane Séjourné dışişleri bakanlığına atandı.

Séjourné, Avrupa Parlamentosu üyesi ve Macron’un partisi Renaissance’ın genel sekreteriydi.

Attal ve Séjourné’nin ilişkisi 2018’de kamuoyuyla paylaşılmış, 2023’te sona ermişti.

Bakanlar nasıl atanıyor?

Fransa’da halk cumhurbaşkanını seçiyor. Cumhurbaşkanı da bir başbakan atıyor.

Başbakanın önerisi doğrultusunda da cumhurbaşkanı diğer bakanları atıyor.