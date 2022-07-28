Formula 1 pilotu Sebastian Vettel sezon sonunda emekli oluyor

Dört kez Formula 1 (F1) şampiyonu olan Alman pilot Sebastian Vettel (35) bu sezonun sonunda emekli olacağını açıkladı.

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Vettel, uzun süre düşündükten sonra bu zor kararı aldığını söyledi. Bundan sonra neye odaklanacağına karar vermek için biraz zamana ihtiyacı olduğunu belirterek öncelikle ailesiyle daha çok vakit geçirmek istediğini ifade etti.

Vettel, ”Bu bir veda değil aslında teşekkür amaçlı bir mesaj. Hepinize, özellikle de beni destekleyen sporseverlere çok teşekkür ederim” dedi.

2010, 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Red Bull’la şampiyon olan Vettel’in çok başarılı bir kariyeri var. Sadece Alman Michael Schumacher, Britanyalı Lewis Hamilton ve Arjantinli Juan Manuel Fangio ondan fazla şampiyonluk kazandı. Ve, sadece Hamilton ve Schumacher onun kazandığı toplam 53 yarıştan fazla yarışı birinci olarak tamamladı.

BMW, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari takımlarıyla yarışan Alman pilot son olarak Aston Martin’le yarışıyordu.