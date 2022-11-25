Ford, yangın riski nedeniyle 634 binden fazla aracı geri çağırıyor

ABD’li otomotiv üreticisi Ford, son dönemlerin en büyük geri çağırma operasyonlarından birine imza atıyor.

Şirket, 634 binden fazla SUV model aracı, çatlamış bir yakıt enjektörünün sıcak bir motora yakıt dökebileceği veya buhar sızdırıp yangına neden olabileceği riski nedeniyle geri çağırıyor.

Ford 634 binden fazla aracı geri çağırıyor (Reuters)

Geri çağırma, 2020’den 2023’e kadar olan yılların Bronco Sport ve Escape SUV modellerini kapsıyor. Hepsi 1,5 litrelik üç silindirli motorlara sahip.

Otomobil üreticisi, yangınların nadir olduğunu ve genellikle motor kapalıyken meydana gelmediğini söyledi. Araç sahiplerine sürmeyi bırakma tavsiyesi verilmedi.

Ford, üçü yakındaki yapılara da yayılan 20 yangın raporu aldığını söyledi. Şirket ayrıca, motorlar kapatıldıktan beş dakikadan kısa bir süre sonra fark edilen dört yangın iddiası olduğunu belirtti.

Şirket, geçen sene de dünya çapında 775 bin Explorer SUV modelini geri çağırmıştı.