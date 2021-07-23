Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ford, 775 bin aracı geri çağırıyor

ABD’li otomotiv üreticisi Ford, son dönemlerin en büyük geri çağırma operasyonlarından birine imza atıyor. Şirket, dünya çapında 775 bin Explorer SUV modelini geri çağıracağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Araçların geri çağırılma gerekçesi direksiyon sistemlerindeki bir arıza. Mevcut hata nedeniyle ABD’de atlı yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiş ve bu durum raporlara yansımıştı.


Geri çağırmalar Explorer’ın 2013-2017 modelleri için geçerli.

Fotoğraf: Twitter

23 Ağustos itibariyle sahiplere bildirimlerin gitmeye başlayacağı duyuruldu.

Operasyon kapsamında 676 bin 152 araç ABD’den, 59 bin 935 araç Çin’den, 38 bin 600 adet araç ise dünyanın geri kalan bölgelerinden servislere götürülerek teslim edilecek.

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