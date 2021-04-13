Ford Otosan’daki 248 milyonluk yolsuzluk: Nasıl başladı? Suçlamalar ne?

Ford Otosan’ın yolsuzluk gerekçesiyle iki çalışanı hakkında açtığı 247,8 milyon liralık tazminat davasında ayrıntılar ortaya çıktı.

Fotoğraf: Ford Otosan

Dava açıldığını 22 Şubat’ta duyuran şirket, usulsüzlüğün ‘bayi alacaklarından sorumlu ekip lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanı’ tarafından yapıldığını belirtmişti.

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Hürriyet’in haberine göre soruşturmanın bir numaralı şüphelisi 21 yıllık personel S.E.E.

85 milyon liralık gayrimenkulü bulunduğu öne sürülen 48 yaşındaki E.’nin mallarına tedbir kondu. Yurt dışına çıkışı yasaklanan E., Şahsuvaroğlu Otomotiv’e 190 milyon, Samsunlu Okutgen Otomotiv’e ise 48 milyon lira kazanç sağlayarak menfaat elde etmekle suçlanıyor.

Dava ve icra takip dosyalarından ulaşılan ayrıntılar şöyle:

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Nasıl başladı?

Yaklaşık dört yıl önce başladığı tahmin edilen yolsuzluk ihbarla ortaya çıktı. Şirketin ilk bulguların ihbarı doğruladı. S.E.E.’nin bilgisayarına tutanakla el kondu. E.’yi izne çıkaran şirket denetçileri işe koyuldu.

Kimler suçlanıyor?

Şirkete göre 247,8 milyonluk zarar iki tarafın işbirliğiyle oluştu.

Dava dosyasında esas sorumlu S.E.E. görülüyor. E. 11 Ekim 1999’da işe alınmış. Nisan 2004’te ‘alacaklar ekip lideri’ olmuş.

100 kadar bayiden alacakların takibinden sorumlu E. gibi, bir dönem Ford Otomotiv’de çalışan eşi D.E. de savcılık dosyasında şüpheli konumunda.

Yine işten çıkarılan T.K. isimli personel ise denetçiler soruşturma yaparken bazı dosyalı silmekle suçlanıyor.

E.’nin 50 milyona yakın kazanç sağladığı öne sürülen Samsun’daki Okutgen Otomotiv’in üç ortağı K.B., İ.O. ve A.K. de dosyada.

Ford Otomotiv’in, yolsuzluğu borsaya bildirmesinden iki gün sonra Okutgen Otomotiv’in yüzde 70 hissesini elinde bulunduran bulunulan K.B., tüm hissesini İ.O.’ya devrederek ortaklıktan ayrılmış.

Suçlamalar ne?

Dava dilekçesine göre Ford Otomotiv’de oluşan zarar iki firmaya haksaz kazanç olarak aktarıldı.

Bu firmalardan biri Ford Otomotiv’in yedek parça bayisi Okutgen Otomotiv. 31 Aralık 2020 itibariyle bu şirkete sağlanan kazanç 48 milyon 152 bin 594 lira.

Diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv. Bu şirkete 2017-2020 döneminde sağlanan haksız kazanç 190 milyon 466 bin 146 lira.

Nasıl yaptılar?

Şirket, E.’nin görevi sayesinde ulaşabildiği şirket kayıtları ve elektronik sistemleri manipüle ettiğini öne sürüyor.

Dava dilekçesinde özetle şöyle deniyor: “Davalı, limiti olmayan bayiye mal satışı yapılmasına neden oldu. Hileli işlemlerle bayi limitlerini yükseltti. Bu sayede diğer birimleri yanıltarak araç veya parça satışı yapıldı. Davalı, kimi zaman da bayi borcunu gizledi. Bazı bayilerin şirkete yatırdıkları avans paraları ile ilişkisi içinde olduğu bayilerin borcunu ödenmiş gibi gösterdi. Örneğin, bankadaki limiti 1 milyon lira olan Okutgen’in limitini 30 milyon olarak kayda girdi. Borcu görünmez hale getirilen bir diğer şirket ise Şahsuvaroğlu Otomotiv… Bu şirketin 2017’de 21 milyon 643 bin 462, 2018’de 45 milyon 531 bin 293, 2019’da 81 milyon 27 bin 428 TL, 2020’de ise 38 milyon 611 bin 406 liralık borcu ödenmiş gibi gösterildi.”

Faturalar da dosyada

Şirket, E.’nin adına kayıtlı 20 gayrimenkulün 85.2 milyon lira değerinde olduğunu öne sürüyor. Listedeki gayrimenkullerden ikisi İstanbul’un Tuzla ilçesinde bulunan ikiz villalar.

E., geçen yıl 4.8 milyona aldığı bu villaların mobilya ve dekorasyon işlerini, kazanç sağlamakla suçlandığı Okutgen Otomotiv’e fatura etmiş. Savcılık dosyasına 1 milyon 360 bin liralık fatura dökümü de sunuldu.