Forbes ’50 yaş üstü 50 kadın’ listesine Türkiye’den iki ismi aldı

Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes Gülden Türktan ve Gamze Cizreli’yi ’50 over 50: Europe, Middle East ve Africa’ listesine aldı. Liste, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan iş dünyası, siyaset, sivil toplum ve bilim gibi alanlarda farkını ortaya koymuş 50 yaş üstü 50 kadını içeriyor.

Gülden Türktan ve Gamze Cizreli, Forbes tarafından örnek gösterildi. Fotoğraf: Twitter/Diken

Forbes, listeye giren Türktan ve Cizreli için şunları yazdı:

* Gamze Cizreli: Türkiye’nin önde gelen restoran girişimcilerinden biri. Türkiye’nin 12 ilinde, Dubai’de üç şehirde 69 restoran işletiyor. Suudi Arabistan, Almanya, Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve Kuveyt’te de faaliyet gösteren BigChefs’i yönetiyor. Öncesinde kahve dükkanı işletmesi Cafemiz, bir pastacılık ve fırıncılık girişimi Kuki House ve bir Uzakdoğu mutfağı işletmesi girişimleri bulunuyor.

2007’de kredi çekerek BigChefs Cafe & Brasserie’yi kurdu. Bugün şirkette 3 bin 500’den fazla kişi çalışıyor.

130 binin üzerinde Instagram takipçisi var. 54 yaşında. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Türkiye Restoranlar ve Eğlence Derneği’nin yönetim kurullarında yer alıyor.

* Gülden Türktan: G20 ülkeleri için ekonomik büyümeyi ve iş dünyasında cinsiyet eşitliğini desteklemeyi misyon edindi. G20’nin kadın odaklı sosyal yardım grubu W20-Women 20’nin kurucu başkanı. Düzenli olarak kadınlarla ilgili kamu politikası hakkında konuşmalarda yer alıyor. 65 yaşında. işyerindeki kadınlar için fırsat eşitliği programı ZEE’nin oluşturulmasına da katkı verdi.