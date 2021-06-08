Foça’daki tekne faciası: Kaptana 13 yıl dört ay hapis; yakalama emri çıkarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde geçen yıl meydana gelen, üçü çocuk beş kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili açılan davada tutuksuz yargılanan kaptan A,D. ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

2 Ağustos 2020’de, 10 kişiyle Kumburnu mevkiinden denize açılan ‘Egemm’ isimli tekne, Atatürk Adası yakınlarında rüzgarın da etkisiyle alabora olup batmıştı. Şennur Avcı (41), Sermin Özerman (38), kızı Elif Naz Özerman (15) ve oğlu Çınar Ege Göksoy’un (8) hayatını kaybetmişti. Kaybolan Sarp Göksoy’un (9) cansız bedenine 23 gün sonra ulaşılmıştı. Kaptan A.D., mahkemece tutuklanmış, 2,5 ay sonra tahliye edilmişti.

22,5 yıla kadar hapis istenmişti

Savcının hazırladığı iddianamede A.D.’nin ‘asli kusurlu’ olduğu belirtilerek 22,5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istenmişti.

Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Mayıs’ta görülen duruşmada açıklanan mütalaada, bilirkişi raporuna göre A.D.’nin asli kusurlu olduğu hem müştekilerin hem de kendinin ifadesine göre sanığın alkol kullandığına yer verilmişti. Tekne kaptanının kapasitenin iki katı yolcu alması durumunda teknenin olası kaza veya batması ihtimalini değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen mütalaada, sanığın ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak’ suçundan cezalandırılması talep edilmişti. Savcı, kaptanın atılı suçu bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

‘Müvekkilim iyi niyetle davrandı; yolcular suçlu’

Davanın bugün Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, karar duruşması görüldü. Üç çocuğu ve eşini kaybeden Erdal Göksoy, tekneden yaralı olan kurtulan Kardelen Coşkun ve taraf avukatları, duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanık A.D. ise celseye katılmadı. Karar açıklanmadan önce mahkeme başkanı, sanığın avukatına söz verdi. A.D.’nin avukatı Mustafa Onur Metin, karşı tarafın kusuru nedeniyle kazanın meydana geldiğini savundu. Metin, “Müvekkilim iyi niyetle davranmıştır. Teknede kıyıya yakın bir yerde batmıştır” dedi.

Avukat Metin, yolcuların suçlu olduğunu öne sürüp, “Müvekkilim olsa olsa kapasiteden fazla yolcu alması nedeniyle sorumlu tutulabilir” dedi.

Duruşmaya verilen aradan sonra açıklanan kararda sanığa verilen hapis cezasının yanı sıra iki yıl süreyle kaptan ehliyetine de el konuldu.

Mahkeme başkanı, kaçma şüphesi olduğu için yakalama emri çıkarılmasına hükmederek dosyayı kapattı.