Foça’daki tekne faciası: Mütalaa açıklandı; kaptanın 22,5 yıl hapsi istendi

İzmir’in Foça ilçesinde geçen yıl meydana gelen, beş kişinin öldüğü tekne kazasına ilişkin davada mütalaa açıklandı. Kaptanın 22,5 yıl hapsi istendi.

İzmir’in Foça ilçesinde 2 Ağustos 2020’de 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu üçü çocuk beş kişi ölmüş, cesetlerden biri 23 günlük çalışma sonucu çıkarılabilmişti. Kaçan ve bir gün sonra yakalanarak tutuklanan kaptan A.D., iki buçuk ay sonra serbest bırakılmıştı. Karşıyaka başsavcılığı kazaya ilişkin iddianame A.D.’nin 22,5 yıl hapsini istemişti.

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AA’nın haberine göre Karşıyaka 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık kaptan A.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Müştekiler Sudenaz Çolak, Kardelen Coşkun ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanık, “Olay günü arkadaşlar teknede kavga ettiler, birbirlerine girdiler. Ben bu sebeple dümeni bırakmak zorunda kaldım. Ardından yandan dalga yedik. Daha sonra tekne alabora oldu” dedi.

Kazada annesini kaybeden Kardelen Coşkun da, “Sanığın savunmalarını kabul etmiyorum. Her söylediği yalandır, şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

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Daha sonra savcı, esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Sanığın dört-beş kişilik tekneye 10 kişi alarak can güvenliğini tehlikeye attığı, kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, olay günü alkol aldığı ve ağır kusuruyla beş kişinin ölümüne, dört kişinin yaralanmasına sebebiyet verdiğini belirten savcı, A.D.’nin üzerine atılı suçu bilinçli taksirle işlediği gerekçesiyle 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından avukatlar, savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkındaki adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.