Flört araştırması ortaya koydu: Benzerlerimize ilgi duyuyormuşuz

Bilim insanlarının araştırmasına göre flört aşamasındaki bir çok birey fiziksel açıdan kendilerine daha çok benzeyen kişilere ilgi duyuyor.

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Queensland ve Stirling üniversitelerinde yürütülen araştırma, benzer yüzlere sahip kişilerin flört aşamasında birbirlerini daha çekici bulma eğilimi sergilediklerini ortaya koydu.

İndependent Türkçe‘nin aktardığına göre çalışmada, kişilerin gündelik hayatlarında yaşadığı hızlı flört deneyimini canlandırmak için önceden tanışmayan 682 katılımcının birbiriyle üçer dakika etkileşim kurması sağlandı.

Daha sonra katılımcılar, birbirlerinin yüzlerini çekici bulup bulmadıklarına ve tanıştıkları kişileri ‘nazik ve anlayışlı’ diye değerlendirip değerlendirmediklerine dair soruları yanıtladı.

Cevapların ayrıntılı değerlendirilebilmesi için de katılımcıların tek tek fotoğrafları çekildi.

Queensland Üniversitesi’nde görev alan ve çalışmaya liderlik eden Amy Zhao, katılımcıların kendi yüzlerine daha çok benzeyen yüzleri çekici bulduklarını söyledi. Zhao, aynı etnik kökenden insanların birbirlerinin yüzlerini daha çekici bulduğunu da ekledi.

Öte yandan benzer yüz özelliklerine sahip kişilerin, etnik kökene bakılmaksızın birbirlerini daha nazik bulduğu da tespit edildi.

Hakemli bilimsel dergi Evolution and Human Behavior’da yayımlanan araştırmanın ortak yazarı Dr. Anthony Lee ise “Başkalarıyla anlamlı ilişkiler kurmak temel bir insani güdüdür. Çekim mekanizmasını anlamak, romantik ve cinsel ilişkileri kolaylaştırmaya veya sürdürmeye yardımcı olabilir” dedi.