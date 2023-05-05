Yeni ‘toksik flört’ trendi: Mid-mute date

Toksik flört terimleri sözlüğünün yayınlanma vakti çoktan geldi de geçiyor gibi. Çünkü neredeyse her mevsim yeni bir flört terimi doğuyor. Bu baharın yeni flört terimi ise dilimize çevirdiğimizde ‘Hafta sonu ilişkisi’ne denk gelebilecek ‘Mid-mute date’

Fotoğraf: Edward Berthelot

Antidote’nin aktardığına göre ‘Ghosting’ (aniden ortadan kaybolma), ‘Gaslighting’ (manipüle etme) ve ‘Love bombing’ (ilgiye boğma) gibi terimlerden sonra bu bahar yeni ilişkilerinizde kendinizi korumanız gereken ‘Mid-mute date’ çıktığınız kişinin sizi sadece hafta sonu ilişkisi olarak görmesi diye açıklanabilir.

Hafta sonu ilişkisi

Bu tür flörtlerde partner tipik olarak pazar gününden perşembe gününe kadar çok az iletişim kuruyor. Genelde çok yoğun olmak ya da müsait olmamak gibi hokkabazlıklara başvurup, hafta sonu geldiğinde ise bencilce birden size mesaj bırakıp plan peşinde koşuyor.

Tabii ki eve kapanılan kış aylarından çıkıldığında baharın gönül yaylarını gevşettiği bir gerçek. Karşınızdaki kişi yokluk anında sizinle beraber birkaç kişiyle daha görüşüyor olabilir. Ancak niyetiniz geleceği olan bir ilişkiyse, kesinlikle ‘Mid-mute date’ terörü yaşayıp yaşamadığınız konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.

Partnerinizi deneyin

Partnerinizi denemek için bir süre sadece hafta içi planları için müsait olduğunuzu söyleyip vereceği tepkiyi gözlemleyebilirsiniz.

Eğer sizi hafta sonuna zorluyor ve hafta içi görüşmüyorsa, arkanıza yaslanıp böyle bir ilişki isteyip istemediğinizi kendinize sormanız sizi yeni toksik flört teröründen koruyabilir.