Partneriniz ilişkiden ‘sessizce’ ayrılmışsa suçlama oyunlarından kaçın: Kendiniz de dahil

Bir süredir romantik bir ilişkiniz var ancak kendinizi henüz ilişki sürerken yalnız hissediyorsanız, ghosting’e maruz kalıyor olabilirsiniz.

Psikiyatrist Era Dutta’ya göre, biri ilişkiyi ‘sessizce’ bitirdiğinde, bu onun hayaletiyle yaşamak gibi hissettirebilir. Fotoğraf: Pixabay

wikipedia’ya göre, 2000’lerin başında duymaya başladığımız ghosting, herhangi bir görünür uyarı veya gerekçe olmaksızın bir partner, arkadaş veya benzer bir kişiyle tüm iletişimi ve teması, beklenmedik bir şekilde sona erdirmek olarak tanımlanıyor. Söz konusu kişinin ulaşma girişimlerini, iletişim çabalarını görmezken gelmek de ghosting sayılıyor.

Psikiyatrist Era Dutta’ya göre, romantik bir ilişkinin partneri bir ilişkiyi ‘sessizce’ bitirdiğinde, bu onun hayaletiyle ya da ilgisiz bir oda arkadaşıyla yaşamak gibi hissettirebilir. Sessizce terk edilen kişi, kendini sorgulamaya başlıyor. Kimi suçlayacağını bilemiyor ve kendini suçlamaya başlıyor. Bu da ruh sağlığını olumsuz etkiliyor.

vice.com sitesindeki derlemede, partnerini sessiz sedasız terk eden 28 yaşındaki doktora öğrencisi Somya (ailesinin ilişkisini öğrenmesini istemediği için gerçek adını paylaşmıyor) ayrılma nedenini ‘farklı kariyerlere sahip olmak’ diye açıklıyor. “Bir noktada onunla birlikte olmam gerektiğine inanarak hırslarımı değiştirmeye başladım. Ama destekleyici olmasına rağmen boğulmuş hissettim. Benden daha az eğitimli olduğu için güvensizlikleri su yüzüne çıkacaktı” diyor.

Covid 19 karantinası sırasında memleketi Hindistan’da mahsur kalan Somya, araya mesafeler girince ilişkisi için çaba sarf etmeyi bırakmış. Partnerine “eski heyecanını hissetmediğini” söyleyecek kadar cesur hissetmeyen Somya, bunun yerine “sessiz bırakmayı” seçmiş: “Benim tarafımdan bitmesini istemedim, bu yüzden benden sıkılacağını ve gideceğini düşünerek kendimi ondan uzaklaştırdım.”

‘Partnerimiz bir ürün değil’

Danışmanlık psikoterapisti Deepak Kashyap’a göre, sessizce bırakmanın kökeninde, herhangi bir tür tacizle karşılaşmaktan çok, ilişki içinde doymamış ve bağlantısız hissetmekle ilgisi var. “Hayatımız ve ilişkilerimiz her gün heyecan verici olmak zorunda değil” diyen Kashyap’a göre, “İnsanlar olarak her zaman bir maliyet-fayda analizi yapsak da, partnerlerimizin ürün olmadığını anlamalıyız” diyor.

Psikoterapist ve psikiyatr olan Nahid Dave ise şöyle diyor: “İster ghosting kurbanı olun, ister siz ghosting yapın, suçlama oyunlarından kaçının. Beklentilerinizi gerçekçi olarak belirleyin. Düşüncelerinizi duygular ve gerçekler olarak sınıflandırın. Neyin işe yaramadığına dair iç gözlem yapın.”