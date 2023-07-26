Florida’da rekor sıcaklar: Okyanus jakuziye döndü

ABD’nin Florida eyaletinde okyanus yüzeyinde ‘benzeri görülmemiş’ sıcaklar kaydedildi. Öyle ki Florida Keys adalarında deniz suyu, jakuzi seviyesinde ısındı.

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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ne (NOAA) göre, yılın bu zamanında bölge için normal su sıcaklıkları 23 santigrat derece ve 31 santigrat derece arasında olmalı.

Ancak Florida Keys çevresindeki su yüzeyi sıcaklığı bu hafta 38,43 santigrat dereceye yükseldi. Bu, küresel bir rekor olabilir.

ABD hükümetinin verilerine göre Florida Everglades Milli Parkı’ndaki Manatee Körfezi’nin sularında 38 ve 32 santigrat dereceler kaydedildi.

Sularda bu hafta kaydedilen sıcaklık seviyeleri bir jakuziyle hemen hemen aynı.

Orman yangını gibi

Sıcak hava dalgaları dünya okyanuslarını giderek daha fazla etkiliyor. Yosunları, deniz çayırlarını ve mercanları yok ediyor. Sıcaklıklar, ‘devasa alanları yok eden orman yangınları’ gibi deniz yaşamını da yığınlar halinde öldürüyor. 2019’daki araştırmalar, okyanus sıcak dalgası sayısının son yıllarda üç katına çıktığını gösteriyor.

Ağustosta da sürecek

The Guardian’ın aktardığına göre okyanus yüzey sıcaklığı kayıtları tutulmuyor, ancak 2020’de yürütülen bir araştırma, gözlemlenen en yüksek sıcaklığın Basra Körfezi’nde 37,61 santigrat derece olduğunu öne sürüyor.

Uzmanlar, şiddetli hava koşullarının artan sıklığı ve yoğunluğunun, insan kaynaklı iklim krizinin bir belirtisi olduğu konusunda uyarıyor. Mevcut sıcak hava dalgalarının ağustosta da sürmesi bekleniyor.