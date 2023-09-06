Fitoterapi doktoralı, halk sağlığı uzmanı yetiştirebilir mi?

Düzce Üniversitesi, tıp fakültesinin Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na alacağı dr. öğretim üyesi için, halk sağlığı uzmanı olma değil, “fitoterapi alanında doktora yapmış ve akupunktur, hipnoz ve fitoterapi alanında çalışmış olmak” şartı arıyor.

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Halk sağlığı uzmanlığı veya doktorasının şart koşulmadığı ‘adrese teslim’ ilan Resmi Gazete’de 4 Eylül’de yayımlandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), söz konusu anabilim dalının ilandan haberinin olmadığını ve sonrasında olumsuz görüş bildirdiğini ifade etti.

Dernek ayrıca Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nü bu ilanı derhal geri çekmeye çağırdı. Halk Sağlığı Anabilim Dalına alınacak öğretim üyelerini halk sağlığı bilim ve liyakatını esas alan bir ilan şartıyla duyuruya çıkarak akademik kadrolarına almaya davet eden HASUDER açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Uzmanlık derneği olarak görüşümüz ve kaygımız tıp fakültesi ve halk sağlığı uzmanlık öğrencilerine uzmanlık eğitimi verilen bir anabilim dalında, halk sağlığı alanında uzmanlığı ya da doktora derecesi olmayan bir kişinin öğretim üyesi olması ile öğrencilerin halk sağlığı eğitimine ve anabilim dalının halk sağlığı uygulamalarına zarar verilmesi. Ayrıca halk sağlığı akademik yapısının halk sağlığı eğitimi olmayan liyakatsiz kişilerin eline geçmesinin sakıncaları üzerinedir. İlanda tıp doktoru olma koşulunun dahi olmaması bu ilanı daha da şaibeli hale getiriyor.”