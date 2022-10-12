Fitch yöneticisi: Türkiye, kur risklerine karşı en kırılgan ülke

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in banka notlarından sorumlu global başkanı James Longsdon Türkiye’nin geniş bir bölge içinde kur risklerine karşı en kırılgan ülke olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın 24 Şubat’tan beri devam eden Ukrayna işgali, dünyadaki enerji ve gıda krizini derinleştirdi. Devletler ve uluslararası kuruluşlar, küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürüp resesyon risklerinin arttığını söylüyor. Bu durum karşısında ülkeler sıkılaşmaya gidip faizleri arttırıyor.

Ancak Türkiye’deyse rekor kıran enflasyon ve eriyen Türk Lirası’na karşın faiz indirimleri sürüyor.

Merkez Bankası’nın (MB) swap hariç net rezervleri 30 Eylül haftası itibariyle eksi 59 milyar dolarla rekor düşük seviyeye geriledi. Yani Türkiye resesyon risklerinin dillendirildiği bu ortama hazırlıksız giriyor.

Dünya’dan Elif Karaca’ya konuşan Fitch Banka Notlarından Sorumlu Global Başkanı James Longsdon, dünyanın en büyük bankalarının da zorlu bir sürece girdiğini, başka yerlerde de dolarize olmuş bankacılık sektörlerinin bulunduğunu, ancak Türkiye’nin geniş bir bölge içinde kur risklerine karşı en kırılgan ülke olduğunu söyledi.

Bankaların yabancı para likiditeye erişimlerinin MB’ye daha bağımlı hale geldiğini belirten Fitch’in Türk bankalarından sorumlu direktörü Lindsey Liddell de makroihtiyati düzenlemeler göz önüne alındığında, kredi büyümesinin kısa vadede yavaşlamasını beklediklerini söyledi. Liddell sözlerine şöyle devam etti: “Ticari ve kurumsal borçlulara verilen yerel para cinsinden kredilerdeki fiyatlandırma kısıtlamaları, bankaların kredileri fiyatlama kabiliyetine zarar veriyor. Bu, bankaların borç verme iştahını zayıflatacaktır. Kredi büyümesi, seçim öncesi zayıflayan makro görünüm, piyasa oynaklığı ve açıklanan düzenlemeler karşısında duyarlı olmaya devam ediyor.”

Liddell ayrıca, artan makroekonomik dengesizlikler (enflasyon ve cari açık), zayıf küresel büyüme, kötüleşen dış ortam, tüm dünyada artan faiz oranları ve düşük dış likidite tamponlarıyla mevcut politika karışımı sürdürülemez olması nedeniyle MB’nin 2023’te para politikasını eninde sonunda sıkılaştıracağını da ekledi.