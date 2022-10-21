First Lady’nin ‘kültür yağmacılığı’yla suçladığı Ralph Lauren özür diledi

‘Kültür yağmacılığı’yla suçlanan ABD’li moda tasarımcısı Ralph Lauren, özür diledi.

Fotoğraf: Instagram

Meksika devlet başkanının eşi Beatriz Gutiérrez ve kültür bakanı, Lauren’in adını taşıyan moda evinin bir tasarımında Meksika yerlilerinin motiflerinin kullanılması nedeniyle açıklama yaptı.

Instagram’da, söz konusu ürünün fotoğrafını paylaşan Gutiérrez, moda evinin yerlilerin giysilerindeki motiflerden ilham almasının güzel olduğunu ancak bunları kopyalamanın kültür yağmacılığına girdiğini, yasa ve etik dışı olduğunu yazdı. Ayrıca yerlilere tazminat ödenmesini istedi.

Kültür Bakanı Alejandra Frausto da moda evini, yerlilerin kültürünü kendine mal edip çıkar sağlamakla suçladı.

Fotoğraf: Reuters

Moda evinin açıklamasında, ‘aylar önce satıştan kaldırılmasını istedikleri bir ürünün internette hala satışta olmasına şaşırdıklarını’ belirterek özür dilendi. Kültürel bilinç konusunda personele yönelik eğitimleri artıracakları belirtildi.

Reuters Haber Ajansı da haberinde, araştırmaları sonucunda ürünün internette satışta olduğunu gördüklerini duyurdu.

Bu yılın başında ülkenin yerlilerine ve kültürüne daha büyük koruma sağlamak amacıyla yasal düzenleme yapan Meksika daha önce moda evlerine benzeri suçlamalar yapmıştı.

Temmuz ayında Çinli marka Shein’in bir ürünü tepki üzerine piyasadan çekilmişti. Zara, Mango gibi firmalar da Meksika yönetimiyle karşı karşıya gelmişti.