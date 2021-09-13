Balenciaga’nın 10 bin liralık eşofmanına ‘kültür yağmacılığı’ suçlaması

Balenciaga’nın 1190 dolara (10 bin lira) satışa sunduğu eşofman ‘kültür yağmacılığı’ yapmakla suçlandı.

Fotoğraflar: Balenciaga

Kültür yağmacılığı belli bir gruba ait geleneklerin, sembollerin ya da pratiklerin genelde daha baskın olan başka bir grup tarafından uygunsuz şekilde kullanılması anlamına geliyor.

Balenciaga’nın söz konusu tasarımı ilk bakışta ‘ev giyimi’nin vazgeçilmezlerinden gri düz bir eşofman altı gibi görünüyor. Ancak tasarımın bel kısmına eklenmiş parça ‘eşofmanın altında boxer lastiği çıkmış’ görüntüsü veriyor.

Bir TikTok kullanıcısı tarafından paylaşılan ürünün videosunun altına ırkçı hissi verdiği yorumları yapıldı.

CNN’e konuşan ABD’deki California Üniversitesi’nde Afrika kültürü ve tarihi üzerine çalışan Marquita Gammage, tasarımın siyah kültürünü kar elde etmek amacıyla sömürdüğü görüşünde: “Boxer görünecek şekilde belden aşağı düşürülerek giyilen bol pantolon veya eşofmanlar hip hop kültürüyle popüler hale gelse de aynı zamdan siyahları özellikle siyah erkekleri Amerikan toplumuna tehdit oluşturan suçlular gibi göstermek için kullanıldı.”

Konu üzerine yayınlanmış makaleleri de bulunan Gammage, Trompe-L’Oeil isimli tasarımı ‘bariz bir kültür yağmacılığı’ olarak nitelendirdi.

Markanın pazarlama müdürü Ludivine Pont ise koleksiyonlarında farklı iki giysiyi birleştirerek tek bir ürün olarak tasarladıklarını, Trompe-L’Oeil eşofmanın da bunun bir örneği olduğunu savundu.

Ancak ülkede düşük belli bol pantolanlar/eşofmanlar giymenin ölümle sonuçlandığı trajik vakalar yaşandı. Anthony Childs bunun örneklerinden biri. 2019’da düşük belli giymenin yasak olduğu, 100 dolar veya sekiz saat kamu hizmeti cezası verildiği Louisiana’da, bu kişisel moda tercihi gerekçesiyle bir polis Childs’ın peşine peşine düşmüştü. 31 yaşındaki gencin üzerinde silah olduğunu fark eden polis üçü yerdeyken olmak üzere sekiz el ateş etmişti. Childs göğsüne isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Louis Vuitton da yapmıtşı

Fransız lüks markası Louis Vuitton da 705 dolara (6 bin lira) satışa sunduğu, ‘puşiden ilham aldığı’ şal nedeniyle kültür yağmacılığı yapmakla suçlanmıştı. Sosyal medyada bazı kullanıclar markayı baskılanmış insanlardan kar etmeye çalışmak ve Filistin ulusunun bir sembolü olarak önemini görmezden gelmekle eleştirmişti.