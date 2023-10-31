Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde fırında yanında çalışan kızı taciz eden şüpheli tutuklandı.

Fotoğraf: Temsili. (AA)

AA’da yer alan habere göre ilçedeki bir fırında çalışan E.A. (16), 28 Ekim’de polis merkezine giderek üç aydır yanında çalıştığı fırıncı R.A’nın kendisini taciz ettiğini söyledi. E.A, aynı zamanda cep telefonuyla kaydettiği bazı görüntüleri kanıt olarak sundu.

Söz konusu görüntüler sosyal medyaya da yansıdı.

Kızın şikayeti üzerine R.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.