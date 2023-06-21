Fırat Delibaş İstanbul’da yakalandı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda, aralarında çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Fırat Delibaş’ın da olduğu altı kişi gözaltına alındı.

Fırat Delibaş. (AA)

AA’nın haberine göre Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu 2000’de Beyoğlu’nda Nijerya uyruklu ‘Paul Etin Usrifo’yu tasarlayarak öldürme’ ve 2019’da Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine karşı ‘görevini yaptırmamak için direnme’ suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan Fırat Delibaş’ın Esenyurt’ta olduğu tespit edildi.

Zafer Mahallesi’ndeki bir sitede saklanan Delibaş, operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda suç örgütü mensupları Cuma B, Şehmus D, Nevzat Y, Mehmet B. ve Efraim Y. de yakalandı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.