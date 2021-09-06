Firari hükümlü yaylada kurduğu çadırda yakalandı

Elazığ’ın Palu ilçesinde hakkında altı yıl iki ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı yayladaki çadırda yakalandı.
AA’nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticari yapma veya sağlama’ suçundan hapis cezası bulunan firari H.O.’nun Palu’da yaylada kurduğu çadırda saklandığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, dronla yaptıkları arazi taraması sonucu H.O’nun saklandığı çadırı buldu.
H.O’yu gözaltına alan ekipler çadırda ruhsatsız tabanca buldu.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.O, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.