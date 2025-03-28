Firari hükümlü kadın kılığında yakalandı

Kars’ta hırsızlık suçundan üç yıl altı ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, çarşaf giymiş halde havalimanında yakalandı.

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Polis, Kars Harakani Havalimanı’na yolcu olarak gelen çarşaflı kişiyle yanındaki erkeğin hareketlerinden şüphelendi.

Kontrolde bir kadına ait kimliği gösteren çarşaflı kişi, arama kabinine alındı. Buradaki aramada kadın kılığına giren kişinin S.K. (23) isimli erkek olduğu tespit edildi.

Birçok suç kaydı tespit edilen S.K.’nin, hırsızlık suçundan üç yıl altı ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. S.K. cezaevine gönderildi.

Havalimanına girişte çarşaflı firariye eşlik eden ve kendini kocası olarak tanıtan H.İ.’nin de kadın kılığındaki kişinin eniştesi olduğu tespit edildi. H.İ. ‘suçluyu kayırma’dan gözaltına alındı.