Finlandiya’da NATO başvurusunun şerefine özel bira üretildi

Finlandiyalı küçük bir bira üreticisi, ülkenin NATO’ya katılma başvurusunun şerefine yeni bir bira çıkardı.

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Finlandiya 18 Mayıs’ta İsveç’le birlikte NATO’ya üyelik için resmen başvurmuştu. Katılım sürecin birkaç hafta süreceği tahmin ediliyor. İki ülkenin NATO’ya üye olması için üye 30 ülkenin parlamentolarının onayı gerekecek.

Rusya sınırı yakınlarında Olaf Brewing’in çıkardığı ‘Otan olutta’ isimli lager birasında ilk kelimesi NATO’nun Fransızca kısaltması. İsmin tamamı Fince “Bira içeceğim” anlamına geliyor.

Aile şirketi olan Olaf Brewing’in CEO’su Petteri Vanttinen yeni bira çeşitlerini ‘ufak bir özgürlük dokuşuyla güvenlik tadı’ verdiğini anlattı.

Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO’ya katılım için başvurma kararını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğinin hata olacağını söylemiş, başvuru yapması halinde ‘misilleme yapmak zorunda kalacağını’ duyurmuştu.

Reuters’a konuşan Vanttinen şunları söyledi: “Burada deyim yerindeyse ayının pençesindeyiz. Ama kimse panik yapmıyor. Süreçte bu noktaya geldiğimize göre şimdi oturup bir bira içebiliriz. Bence bu Finlandiya’nın sakin kalma zihniyetini çok iyi yansıtıyor. Alarma geçmek için neden yok.”