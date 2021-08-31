Fikri Sağlar: Biden’la yapılan gizli görüşmede Türkiye’nin ne söz verdiği bilinmiyor

Gerçek İslam’la ilgisi olmayan, kadını yok sayan, insana saygı duymayan, kendince uydurduğu insanlık dışı inanç nedeniyle kafa, kol bacak kesen, bilime karşı, çağın oluşturduğu tüm modern aygıtlara yani teknolojiye düşman, Taliban’la aynı inançta olan bir anlayış bizi yönetiyor!

ABD ve NATO’nun Afganistan sonrasında Çin’i terör yoluyla hem karıştırmak hem de “ekonomi savaşında” zayıflatmak adına Taliban’la anlaşacağı görülüyor!

Bu yöntemde seçilen hedefin Uygur Türkleri olacağı açık!

Biden’la yapılan gizli görüşmede Türkiye’nin bu konuda ne söz verdiği bilinmiyor!

Bekleyip göreceğiz!

Fikri Sağlar’ın yazısı