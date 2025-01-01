Fikret Şahin: Dünyada nüfusundan daha fazla sayıda acil servislere başvuran ender ülkelerden biriyiz

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AKP’nin 2003 yılından itibaren uyguladığı ‘Sağlıkta Dönüşüm’ programı her alanda çürümüş ve çökmüştür. Sağlık alanındaki tüm göstergeler ülkemizin yeni bir sağlık sistemine gereksinimi olduğunu göz önüne seriyor. Şu anki sağlık hizmetlerinden, hizmet almaya çabalayan hastalar da hizmet vermeye çalışan başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanları da memnun değildir.

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Yurttaşlar hastanelere ulaşamadıklarından sorunlarının çözümü için acil servislere başvurmak zorunda kalıyorlar. Her yıl acil servislere 150 milyonun üzerinde başvuru yapılıyor. Dünyada nüfusundan daha fazla sayıda acil servislere başvuran ender ülkelerden biriyiz.

Geldiğimiz nokta itibarıyla; bebeklerini yaşatamayan, sağlık alanında çeteleşmeye olanak sağlayan, hekimlerini grev yapmaya, yurtdışına gitmeye zorlayan çökmüş bir sağlık sistemiyle karşı karşıyayız ve bu sistemin sürdürülebilirliği olanaklı değildir.

Çözüm; Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 pandemisi sonrası yayımladığı raporlarda söz edildiği gibi sağlık sisteminin kamucu bakış açısıyla yeniden tasarlanmasıdır. Sağlıkta kamu ve özel sektör arasındaki ilişkiyi halk sağlığı için ortak hedeflere dönüştürecek politikalara ivedilikle gereksinim vardır.