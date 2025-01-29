Figen Yüksekdağ'ın kardeşi hayatını kaybetti

Eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın kardeşi Saniye Yüksekdağ hayatını kaybetti.

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Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Yüksekdağ’ın mide kanaması sonucu üç gün önce hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Saniye Yüksekdağ’ın cenazesi otopsi işlemi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yüksekdağ yarın Ceyhan’da toprağa verilecek.

Babası ve iki kardeşini de kaybetmişti

Kobani davasında 30 yıl üç ay hapse mahkum edilen ve 2016’dan beri tutuklu olan Yüksekdağ, bu sürede babası Mevlüt Yüksekdağ, kardeşi Necmi Yüksekdağ ve abisi Hüseyin Refet Yüksekdağ’ı kaybetti.