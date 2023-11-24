Figen Çalıkuşu: Suçluların nasıl korunduğunu uluslararası denetim mekanizmaları biliyor

Önce çok vahim bir rapordan söz edeyim sizlere; ‘ABD’nin 2023 Yılı İnsan Ticareti Raporu‘…

ABD İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Yasası tarafından zorunlu kılınan raporda ABD dahil 188 ülke inceleme altına alınıyor. Yasa “eşitsiz dünyanın mahsulü insan ticareti suçunu ele alması ve mağdurları koruması” amacıyla çıkarılmış.

Türkiye, yasanın asgari standartlara tam olarak uymamakla birlikte önemli çaba gösteren ülkelerin bulunduğu 2’nci kategoride yer alıyor. Bu ülkeler standartlar açısından gözlem altına alınan ülkeler oluyor.

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Bunları neden anımsadım ve sizlere anımsatıyorum?

Meral Akşener’in “eski İçişleri Bakanı” olarak “Oteli olan polis müdürleri var. O otellerde, fuhuşun ötesi, öksüz kızlar çalıştırılıyor” açıklaması nedeniyle.

Kanımız dondu.

Aslında bu iddiayı daha önce meslektaşım Dilek Ekmekçi dile getirmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, Akşener’in iddiası kendisine sorulduğunda ‘eğer doğru ise, eğer böyle ciddi bir iddia var ise‘ gibi cümleler kurdu.

Anlaşılan Adalet Bakanının hiç haberi yokmuş… Gördüğünüz üzere suç skorlarının nasıl yükseldiğini ve suçluların nasıl korunduğunu uluslararası denetim mekanizmaları biliyor ama bizim ülkenin bakanları ‘eğer doğruysa’ li cümleler kuruyor.

Figen Çalıkuşu’nun yazısı