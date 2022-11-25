Figen Çalıkuşu: İşiniz, bize hizmet edip hesap vermek

Gene de sormak istiyorum; Dünya savaşları bile dört yılda bitti, bizde terör ve şiddet neden bitmiyor?

Sormayacak mıyız bunu? İnsanlar ölüyor bu ülkede…

İnsan sevgisi de vatan sevgisi kadar yüce değil midir? Siyasal amaç, ölümü kutsamak mıdır, vatandaşlara yaşamı ıskalatmak mıdır? “Vatan haini” olmak istemiyorsak susacağız… Sessizliğimizle suç ortağı olacağız… Kimsenin kimseyi “Vatan haini” ilan etmek haddi değildir… Bunun bir sopa gibi sallanıp durulmasından da bu ülke bıktı.

Biz suç ortağı değiliz, olmayacağız da… Bu ülkeyle ilgili her gerçeği sormak ve sorgulamak bizim hakkımız.

İşiniz, bize hizmet edip hesap vermek…

Her hesabı da öyle hamasetle kapatamazsınız… Sizin hamasetlerinize bu ülkeyi heba edecek değiliz.

Anlatın, ne oluyor…

Figen Çalıkuşu’nun yazısı