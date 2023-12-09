Figen Atalay: PISA verileri gösteriyor ki öğretmen desteği geriledi

Öğretmenler, öğrencilerinin dersi iyice anlamaları için yeterince çaba harcıyor mu? Bu soru, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2022 raporunda bir bölümün başlığı olarak yer alıyor.

Öğretmenin sınıftaki her bir çocuğun ihtiyaçları için ayıracağı zaman, etkili öğretim için olmazsa olmaz önemde. Ancak PISA verileri gösteriyor ki, öğretmen desteği, -en azından çocukların algısı düzeyinde- geriledi.

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PISA raporunda, eğitimin ancak öğretmen desteği ve kaliteli öğretimle etkili olabileceği vurgulanıyor.

Figen Atalay’ın yazısı