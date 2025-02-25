FIFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı

FIFA Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor’a üç dönem transfer yasağı getirdi.
13 Şubat’ta Sivas Belediyesi, kentteki belediyeye ait tüm açık otoparkların işletmeciliğini ekonomik sorunları nedeniyle Sivasspor’a devretmişti.
Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, “Sivasspor’un bütün masraflar düştükten sonra yılda yaklaşık 18-20 milyon lira arasında bir gelir elde etmesini planlıyoruz” demişti.
FIFA’nın açıklamasına göre Sivasspor, gelecek üç transfer sezonunda kadrosuna yeni futbolcu kaydı yapamayacak.
Net Global Sivasspor, Süper Lig’de bu sezon 24 maçta 24 puanla averaj farkıyla düşme potasının üstünde 15’inci sırada yer alıyor.