FIFA başkanı üçüncü dönem için aday olacak

Dünya futbolunun patronu FIFA’nın başkanı Gianni Infantino, gelecek yıl düzenlenecek başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre FIFA’nın 72’nci Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Katar’ın başkenti Doha’da toplandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nu Başkan Nihat Özdemir, 1’nci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil etti.

Üçüncü dönemi için seçime girecek İtalyan asıllı İsviçreli spor yöneticisi Infantino, 2016’da göreve gelmişti.

‘İki yılda bir Dünya Kupası için teklif yok, fizibilite var’

Infantino, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenme ihtimaline ilişkinse şunları söyledi: “Şunu açıkça belirtmek isterim ki FIFA, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesiyle ilgili bir teklifte bulunmadı. Arsene Wenger yönetimindeki ekip, fizibilite çalışması yaptı. Uygulanabilir olduğu sonucuna varıldı ama bazı tepkiler de geldi. Herkese uygun bir sonuç ortaya çıkarmak adına lig, kulüp ve oyuncuları işin içine katarak bir tartışma ortamı yaratmayı deneyeceğiz. Bu tartışmada olumlu, olumsuz veya tarafsız her türlü geri bildirim bizim için önemli. Milli takım futbolunun yeniden gündemde olmasından memnuniyet duyuyorum.”