FIFA başkanı: Tanık olunan şiddet kabul edilemez

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’u deplasmanda 3-2 yendiği maçtan sonra taraftarların sahayı basması üzerine Türkiye’deki yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. Infantino, şiddetin ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi.

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Pazar günü maçın bitiş düdüğü ardından sahaya giren Trabzonspor taraftarları Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı.

Reuters’ın haberine göre Infantino şunları söyledi: “Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddetin saha içinde veya dışında, sporumuzda veya futbol dünyamızda yeri yoktur, kesinlikle kabul edilemez. Tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır. İlgili makamları bu duruma her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya ve Trabzon’daki şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını sağlamaya çağırıyorum.”

Saldırının ardından Fenerbahçeli futbolcular pazar gecesi geniş güvenlik önemleriyle özel uçakla Trabzon’dan ayrıldı.