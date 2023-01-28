Fiber tekne yeniden A101 kataloğunda

A101, çok konuşulan fiber tekneyi yeniden satışa sundu. Teknenin fiyatı 109 bin TL.
Marin Boat marka 4,95 m uzunluğundaki Samba Deluxe kamaralı fiber tekne ağustosta 79 bin 999 TL’ye A101 ürün kataloğunda yer almıştı. Tekne, fiyatından dolayı uzun süre konuşulmuştu.
Shiftdelete’nin aktardığına göre, tekne yeniden satışa sunuldu.
Teknenin yeni fiyatı 109 bin TL oldu.
Teknenin özellikleri şöyle:
- Tekne boyu: 4,95 m
- Tekne genişliği: 2,15 m
- Tekne küpeşte yüksekliği: 1 m
- Tekne iç yüksekliği: 70 cm
- Motorsuz ağırlık: 500 kg
- Taşıma kapasitesi: 900 kg
- Yolcu kapasitesi: 7 kişi
- Dolap sayısı: 5
- Su tankı kapasitesi: 50L
- Kamara ölçüleri
- Uzunluk: 185 cm
- Genişlik: 165 cm
- Yükseklik: 130 cm
- Önerilen motor gücü: 30HP- 60HP
- CE belgeli, AB standartlarına uygun
- 2 yıl garanti