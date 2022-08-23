Feyzi Açıkalın: Aynı fırtınadayız ama farklı gemilerdeyiz

Cumhurbaşkanı daha önce de kullandığı bu benzetmeyle bir muhtaçlık ilişkisi yaratmaktaydı. Ona göre, ülkenin kaderi AKP ile özdeşleşmişti. Eğer geminin başına bir felaket gelecekse hep beraber batılacaktı.

Oysa yine aynı konuşmada ülkenin güllük gülistan olduğunu söylemişti. Türk halkının, elhamdulillah, parasının değerinden endişe edip, dövize ve altına yönelmesine neden kalmadığını bütün ülke bu açıklamayla öğrendi.

O zaman, açık bir tehdit de olan aynı gemi benzetmesi kime yönelikti? Mesaj kimeydi? Gemi su almaya başladığında filikalarla denize atılacak sıradan insanlara mı, yoksa can yelekleriyle kaptan köşküne sığınmış gemi acentası yetkililerine mi sesleniyordu.

Feyzi Açıkalın’ın yazısı