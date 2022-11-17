Festival: Bu filmler deneysel

4’üncü Uluslararası Deneysel Film Festivali Salt Galata’da başlıyor.

Marta Popivoda’nın ‘Landscapes of Resistance’ (Direnişin Manzarası) filminden

İstanbul Experimental, İstanbul Uluslararası Deneysel Film Festivali’ni bu yıl dördüncü kez Çağdaş Sanat Galerisi Salt ev sahipliğinde düzenliyor.

Deneysel sinemanın güncel işlerine yer verilen Yarışma bölümünün yanı sıra gösterimler, konuşmalar ve yönetmen Stan Brakhage retrospektifinden oluşan program, sinemaseverler için kapsamlı bir seçki sunuyor.

‘The Museum Visits a Therapist’in yönetmenleri, Mirjam Linschooten ve Sameer Farooq

Yarışma Filmleri

Sinemanın tarihsel bağlamı ışığında günümüz deneysel sinemasından örnekleri bir araya getiren ‘Yarışma’ seçkisi, buluntu görüntüden analog filme, dijital üretim pratiklerinden animasyona 30 ülkeden 5 ayrı kategori içerisinde 58 kısa filmi izleyiciyle buluşturuyor.

Başkanlığını ABD’li yapımcı ve akademisyen Gail Sonnenfeld’ın üstlendiği jüride, Arjantinli küratör ve sanat tarihçisi Celina Marco ile Türkiye’den akademisyen Elif Akçalı ve video-fotoğraf sanatçısı Ferhat Özgür var.

‘Women Minor Speculation’, Nicole Hewitt

Festival bu yıl, 20’nci yüzyıl Amerikan sinemasının öncü yönetmenlerinden Stan Brakhage’ı odağına alıyor. Küratörlüğünü Florencia Incarbone’nin üstlendiği İmgesel İçkinliğe Dalış adlı programda, kırk yıllık kariyeri boyunca iki yüzden fazla filme imza atan Brakhage’ın ‘Dog Star Man’, ‘Eye Myth’ ve ‘Mothlight‘ gibi önde gelen eserlerine yer veriliyor.

Konuşma Programı

23-27 Kasım tarihlerinde Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek program dahilindeki filmler Türkçe altyazılı olarak gösterilecek; konuşmalar İngilizce yapılacak. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz program hakkında ayrıntılı bilgi için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.