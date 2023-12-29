‘Fergio House’ müstehcenlik gerekçesiyle erişime engellendi

‘Fergio House’ isimli villada etkinlikler düzenleyip sosyal medyada içerikler paylaşan grubun web sitesi, Instagram ve X hesapları ‘müstehcenlik’ gerekçesiyle erişime engellendi.

İstanbul merkezli sekiz ilde dün düzenlenen operasyonla ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden ‘müstehcen içerikli videolar’ paylaştığı gerekçesiyle 19 kişi gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu “Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi” sözleriyle paylaşmıştı.

Engelli Web‘in aktardığına göre Fergio House grubuna ait ‘fergiohouse.com’ alan adı, Instagram ve X hesapları ‘müstehcenlik’ gerekçesiyle, İstanbul 2’nci Sulh Ceza Hakimliğinin 8 Aralık 2023’te ve 2023/15886 sayılı kararıyla erişime engellendi.