‘Fergio House’ operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen operasyonla Fergio House isimli sosyal medya hesabı üzerinden ‘müstehcen içerikli videolar’ paylaştığı belirlenen 19 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlarla suçlanıyor.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince; Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerinde toplam 15 adreste eş zamanlı olarak ‘Kafes-26’ operasyonu düzenlendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu X hesabından paylaşımla duyurdu:
“Operasyon kapsamında; Instagram ve X isimli sosyal medya platformlarında ‘Fergio House’ isimli sosyal medya hesabı üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan şahısların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edildi.”
Yerlikaya, operasyonda 19 şüphelinin yakalandığını ve İki bin adet sahte 100 dolarlık banknota el konulduğunu söyledi.