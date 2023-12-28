‘Fergio House’ operasyonu: 19 gözaltı

İsrail ordusu, polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’ten (Şabak) çok sayıda silahlı güç, Batı Şeria’daki bazı döviz büroları ve şirketlere düzenledikleri baskınlarda 10 milyon şekele (yaklaşık 2 milyon 700 bin dolar) el koydu.