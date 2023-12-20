‘Müstehcenlik’ davası: TikTok yayıncısı ‘Laz kızı’nın iki yıla kadar hapsi isteniyor

TikTok’ta, göğüs dekoltesi vererek yayınlar yapan ‘Laz kızı’ isimli 35 yaşındaki Gül Hatun’un ‘müstehcenlik’ suçundan iki yıla kadar hapsi istendi.

TikTok hesabından, eşi olduğunu söylediği bir erkekle beraber canlı yayın açan Hatun, para karşılığı gömleğinin düğmelerini açıp göğüs dekoltesini göstermişti.

Sosyal medyada eleştirilmesinin ardından ‘müstehcenlik’ gerekçesiyle gözaltına alınan Hatun, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

DHA‘nın haberine göre Hatun ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin Tiktok üzerinden yaptığı yayınlarda müstehcen içeriğe yer verdiği kaydedildi.

İddianamede, müstehcen içerikli görüntülerin herkese açık olan bir platform üzerinden çocukların da serbestçe girip görebileceği şekilde alenen paylaşıldığı değerlendirilerek şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

Hatun hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.