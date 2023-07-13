Feray Aytekin Aydoğan: Yeni bakanın hedefi laik ve bilimsel eğitimin son kırıntılarını da yok etmek

“Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Şimdi buradan hareketle karma eğitime karşı olduğum söyleniyor. Tam tersine özgürlükçüyüm…”

Yeni Milli Eğitim Bakanı’nın öncelikli hedefi laik ve bilimsel eğitimin son kırıntılarını da yok etmek. Fiili uygulamalar ve yönetmelikler eliyle çok sayıda okulda, okul türünde kaldırılan karma eğitim hakkını tamamen ortadan kaldırmak.

Muhalefetin bir bölümünün AKP iktidar olduğu günden bugüne en sık kurduğu cümlelerden biri eğitimin yapboz tahtası haline getirildiği sözleriydi. Yeni gelen Milli Eğitim Bakanı’ndan beklentiler sıralandı her kabine değişikliğinde. Liberallerin başını çektiği AKP’nin ilk 10 yılının son derece demokratik olduğu safsatası ise yapboz denilerek AKP’nin yarattığı kötülüğü görünmez kılan bu sözlere eşlik etti.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı