Feray Aytekin Aydoğan: İsyan olmazsa olmaz bir başlangıç noktası

Yaşadığımız günler, tutulan defterlerin açılacağı tehditleri, Twitter kısıtlamaları, sosyal medya paylaşımı gözaltıları, zamanında yapılmayan müdahaleler nedeniyle göçük altından çıkarılan her cansız beden öfkemizi, isyanımızı daha da büyütüyor.



Ve isyanımızın bir arada olduğunda, örgütlü olduğunda ne denli değiştirici, devrimci olduğunu yaşıyoruz bir kez daha. İsyan olmazsa olmaz bir başlangıç noktası, acılara, haksızlıklara, adaletsizliklere karşı çıkışımızın adımı; ancak bir kez daha yaşadık ki bir ifşa biçimi olarak isyan örgütlü olduğunda devrimci, hayat kurtarıcı. Şu yaşadığımız günlerde, bedenimizin her noktasının acıdan ibaret olduğu saatlerde insanlığa aykırı bu yaşadığımız kötülüğü ifşa etmek ile bunun üstesinden geldiğimizi ilan etme arasındaki yol kamuculuğun yaşamlarımıza, haklarımıza sahip çıkmanın ilanı aynı zamanda.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı