Feray Aytekin Aydoğan: Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle öğretmenlik yetiştirme müdürlüğü kapatıldı

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Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yasalaşması sonrası aday öğretmenlik ve kariyer basamakları yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğin hemen sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü kapatıldı. Öğretmen Akademisi’ne yönelik görevlendirmeler yapıldı, kadrolar verildi.

Akademi başından itibaren tasarlandığı gibi öğretmenler için bir baskı, kuşatma aracına dönüştürülüyor. Öğretmen Akademisi; öğretmenlik mesleğine ilişkin tüm süreçlerin karar vericisi, iktidarın temel mekanizması, aygıtı olarak tasarlandı.

Öğretmenler öyle bir kanun ve mekanizma ile karşı karşıya ki “genel afet ve salgın hastalık” durumunda dahi öğretmenlerin zorunlu çalıştırılacağını düzenleyen maddeler unutulmadı. Depremi de, salgını da yaşasanız çalışmak zorundasınız diyorlar.

Akademide hazırlık eğitimine alınacak öğretmenlerin belirlenmesinde “…teorik derslerin aritmetik ortalamasının yüzde kırkı, uygulamalı derslerin aritmetik ortalamasının yüzde altmışı toplanarak atamaya esas puanın belirleneceği” maddesi yer alıyor. Mülakatın eşit, adil, objektif kriterler taşımadığı artık tüm toplum tarafından kabul edilmiş bir hakikat iken eşit ve adil olmayan yeni uygulamanın adı değerlendirme formu olarak karşımıza çıkıyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı