Feray Aytekin Aydoğan: 17 Mayıs’a dört gün kala yüz binlerce eğitim emekçisi aşılanmadı

17 Mayıs’a, yüz yüze eğitimle ilgili kararın açıklanmasına yalnızca 4 gün kaldı. Yüz binlerce eğitim emekçisi aşılanmadı. Alınmayan önlemler sonucu İSİG Meclisi’ne göre 129 eğitim emekçisi arkadaşımızı kaybettik. Tüm eğitim emekçilerinin aşılanması, eğitim emekçilerine, öğrencilerimize düzenli test yapılması ve tüm eğitim kurumlarında bugüne kadar alınmayan önlemlerin alınmasına dair MEB tarafından hâlâ bir açıklama dahi yapılmadı. Sermayenin, turizm şirketlerinin, özel okul patronlarının tüm taleplerini, gereksinimlerini ışık hızıyla yaşama geçiren siyasi iktidar söz konusu olan eğitim emekçilerinin, öğrencilerimizin sağlık hakkı, öğrencilerimizin kamusal eğitim hakkı olduğunda ideolojik duruşunun, tercihinin gereğini yapmaya devam ediyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı