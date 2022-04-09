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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’nin yüksek divan kurulu başkanı Uğur Dündar oldu


Fenerbahçe’nin yeni yüksek divan kurulu (YDK) başkanı Uğur Dündar oldu.

Fotoğraf: AA

Koltuk için mevcut başkan Vefa Küçük, Uğur Dündar, Sait Yılmaz ve Nail Kır yarıştı.


14 sandıkta 3 bin 76 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğu olağanüstü seçimli genel kurulda 1871 üye oy kullandı. 824 oy alan Uğur Dündar başkanlık koltuğuna otururken, Vefa Küçük 799, Nail Kır 122, Sait Yılmaz 117 oy aldı. 9 oysa geçersiz sayıldı.

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çocukluk hayalim şimdi gerçekleşti. Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe için birlik ve bütünlük mottosuyla yola çıkan bu ekibe gönüllü katkılarda bulunan çok değerli çalışma arkadaşlarıma, yönetimde görev alacağımız değerli ekibe sonsuz teşekkürler ediyorum. Yaşasın Türkiye! Yaşasın Fenerbahçe!.”

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