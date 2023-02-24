Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sevilla

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya’nın Sevilla takımıyla eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başladı. (AA)
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi başladı. (AA)

Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart’ta oynanacak.


Avrupa Ligi’nin son 16’sına seribaşı takımlar Fenerbahçe, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Union Saint-Gilloise doğrudan katılmış, eleme maçları sonucunda Manchester United, Shakhtar Donetsk, Union Berlin, Roma, Juventus, Sporting Lizbon, Bayer Leverkusen ve Sevilla da dahil olmuştu.

Eşleşmeler şöyle:

  • Sevilla – Fenerbahçe
  • Union Berlin – Union Saint-Gilloise 
  • Juventus – Freiburg
  • Bayer Leverkusen – Ferencvaros
  • Sporting Lizbon – Arsenal
  • Manchester United – Real Betis
  • Roma – Real Sociedad
  • Shakhtar Donetsk – Feyenoord

Avrupa Konferans Ligi kuralarıysa TSİ 15:00’te çekilecek.

Güncellenecek…

SON HABERLER