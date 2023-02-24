Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki rakibi Sevilla

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya’nın Sevilla takımıyla eşleşti.
Son 16 turu maçları, 9 ve 16 Mart’ta oynanacak.
Avrupa Ligi’nin son 16’sına seribaşı takımlar Fenerbahçe, Arsenal, Real Betis, Real Sociedad, Ferencvaros, Feyenoord, Freiburg, Union Saint-Gilloise doğrudan katılmış, eleme maçları sonucunda Manchester United, Shakhtar Donetsk, Union Berlin, Roma, Juventus, Sporting Lizbon, Bayer Leverkusen ve Sevilla da dahil olmuştu.
Eşleşmeler şöyle:
- Sevilla – Fenerbahçe
- Union Berlin – Union Saint-Gilloise
- Juventus – Freiburg
- Bayer Leverkusen – Ferencvaros
- Sporting Lizbon – Arsenal
- Manchester United – Real Betis
- Roma – Real Sociedad
- Shakhtar Donetsk – Feyenoord
Avrupa Konferans Ligi kuralarıysa TSİ 15:00’te çekilecek.