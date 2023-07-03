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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın yardımcıları belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

Fotoğraf: AA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kartal‘ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:


  • Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe
  • Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle
  • Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak
  • Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu
  • Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan
  • Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav
  • Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan
  • Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz
  • Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin
  • Analist: Kerem Güneş
  • Analist: Mehmet Turhan Demir

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