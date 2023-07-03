Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın yardımcıları belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kartal‘ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:
- Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe
- Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle
- Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak
- Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu
- Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan
- Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav
- Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan
- Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz
- Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin
- Analist: Kerem Güneş
- Analist: Mehmet Turhan Demir