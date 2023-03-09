Fenerbahçe, Sevilla’ya 2-0 yenildi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya’nın Sevilla ekibine deplasmanda 2-0 yenildi.
Fenerbahçe’nin etkin başladığı maç ilk yarı 0-0 berabere bitti.
56. dakikada Sevilla öne geçti. Bryan Gil’in pasında Fenerbahçe ceza sahası dışında sol kanatta topla buluşan Jordan’ın vuruşunda, meşin yuvarlak savunmada Arao’ya da çarparak ağlara gitti: 1-0.
85. dakikada Sevilla farkı 2’ye çıkarttı. Fenerbahçe defansının hatasıyla sol kanatta serbest kalan Rakitic, ceza sahasında pasını pasını müsait durumdaki Lamela’ya çıkarttı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.
Fenerbahçe böylece sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Rövanş maçı haftaya
Fenerbahçe’nin 16 Mart’ta Kadıköy’deki rövanş maçında üç farklı galibiyetten başka şansı yok. İki farklı galibiyette maç uzayacak.
Sevilla’nın galibiyeti, her türlü beraberliği ve tek farklı mağlubiyetinde çeyrek finale yükselen taraf İspanyol ekibi olacak