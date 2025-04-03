Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: 43 taraftara işlem başlatıldı

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 43 taraftara işlem başlatıldı.
Karşılaşmayı 52 bin 152 taraftar izlemişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 43’üne şu gerekçelerle işlem başlattı:
- Dördüne maç esnasında meşale yakmaktan
- 39’una ‘yasak alan ihlali’, ‘taşkınlık’, ‘tesislere zarar verilmesi’, ‘küfür ve hakaret içeren tezahürat’, ‘spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini’ ve ‘yasak madde sokmak’
Öte yandan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmış, yarı finale yükselmişti.