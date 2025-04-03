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Yaramazlara biraz batar!

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi: 43 taraftara işlem başlatıldı

Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde 43 taraftara işlem başlatıldı.

Fotoğraf: AA

Karşılaşmayı 52 bin 152 taraftar izlemişti.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 43’üne şu gerekçelerle işlem başlattı:

  • Dördüne maç esnasında meşale yakmaktan
  • 39’una ‘yasak alan ihlali’, ‘taşkınlık’, ‘tesislere zarar verilmesi’, ‘küfür ve hakaret içeren tezahürat’, ‘spor alanlarına usulsüz giriş ve usulsüz seyirci temini’ ve ‘yasak madde sokmak’

Öte yandan karşılaşmayı Galatasaray 2-1 kazanmış, yarı finale yükselmişti.

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